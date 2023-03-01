Ömer Seyfettin vefatının 103'üncü yılında memleketinde anılıyor

Ünlü yazarın vefatının 103'üncü yılı dolayısıyla memleketi Gönen'de düzenlenen etkinlikler, adının verildiği meydanda Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz tarafından Ömer Seyfettin Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Palaz, törende, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle bu yıl programların daha sade geçeceğini söyledi.

Ömer Seyfettin'in Türk edebiyatına çok önemli eserler verdiğini vurgulayan Palaz, şöyle konuştu:

"Türkçede sadeleşmeyi öne taşıyan, halkımızın benimsediği edebiyatçılar arasında yer almasının sebeplerinden biri de budur. Kısa hikayeciliğin ülkemizde kurucu isimlerinden biri olarak bilinen Ömer Seyfettin, edebiyatta Türkçülük akımının da kurucularından, öncülerindendir. Vefatının 103'üncü yılında Ömer Seyfettin'in Türklüğe ve Türkçeye yapmış olduğu hizmetler ile aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyor, rahmet ve şükranla anıyorum."

Törenin ardından Belediye Konferans Salonu'nda Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi ziyarete açıldı.

Programlara, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Murat Yöndem, Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası, şiir dinletisi, şehir koşusu, satranç turnuvası, tiyatro ve hikaye yarışması gibi etkinliklerle 3 Mart Cuma akşamına kadar devam edecek.