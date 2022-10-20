Ömer Çelik'ten TSK hakkındaki iddialara sert yanıt: Alçak bir iftira!

AK Parti Sözcüsü Çelik, TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialara sosyal medya hesabı üzerinden sert yanıt verdi.

Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır." ifadelerine yer verdi.

Bu çevrelerin terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalıştıklarını da vurgulayan Çelik, "PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleyi hukuki ilkelere ve standartlara bağlı bir şekilde yürüttüğünün de altını çizen Çelik, "TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir." ifadelerini paylaştı.