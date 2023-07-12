Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na liyakat yanıtı: Siyasi komedi

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm siyasi hayatının, son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla dolu olduğunu dile getirdi.

Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmaların, doğrudan Kılıçdaroğlu'nun liyakatiyle ilgili olduğunu kaydeden Çelik, şu görüşlere yer verdi:

"Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin, öncelikle konuşması gereken konu budur. Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması, bir siyasi komedi örneğidir. Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği, her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir."