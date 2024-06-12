Ömer Çelik'ten ittifak açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı sözlerine sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor"

Çelik açıklamasında, Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında şunları söyledi:

Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır.