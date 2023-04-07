Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Bölge barışını tehdit etmektedir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netenyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." diye konuştu.