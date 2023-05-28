Ömer Çelik'ten ilk açıklama!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ilk açıklamayı yaptı. Çelik'in açıklamsından öne çıkan başlıklar şöyle;

Bütün dünyaya demokrasi dersi verecek şekilde oy kullanma işlemini tamamladı. Milletimiz bir kere daha Türkiye'yi kimin yönetmesine karar verecek.

Demokratik ilkeleri içselleştirmiş olanlar sonuca da saygı gösterecekler. Türkiye ilk defa 2. tur seçimini deneyimledi ve başarıyla getirdi. Şimdi açıklanan sonuçlar sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün devam ettiğini gösteriyor.

CHP Sözcüsü telaş içinde iki kez üst üste açıklama yaptı. Bir kere daha kendi elindeki verileri bütün Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışıp bulandırma çabası içine giriştiklerini görüyoruz.

'Hiç kimse balkon konuşması yapmasın, suyu bulandırmasın' diye ifade kullanılıyor. Faik Bey'in bilmesi gereken bütün suyu bulandıran açıklama 14 Mayıs gecesi CHP'nin iki belediye başkanından gelmiştir.

Bütün resmi verileri ve diğer partilerin verilerini aşağılayarak 'Aramızda kalsın kazandık' gibisinden sorumsuz tavır koydular.

'Hiç kimse alelacele balkon konuşması yapmasın' diyor. Bu dönüp de CHP'ye söylenmesi gereken bir şey. Biz millet iradesi tecelli ettikten sonra bu Cumhurbaşkanımız tarafından her seçimde sürdürülen güçlü bir gelenek olarak devam etmektedir.

İki belediye başkanının açıklama yapmaması, geçen sefer suyu bulandıranların yapmaması biraz ders alındığını gösteriyor. Bir telaş içerisinde diğer verileri yok sayarak kendi ellerindeki veriyi Türkiye'nin gerçek verisi gibi sunmaya çalışıyorlar.

Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun, sandıklar açılıyor, ekranlardan beraber görüyoruz, sonuçlar ortaya çıkmaya başladı, milli irade tecelli etmeye başladı. Son oy sayılıp da tablo şekillenene kadar aldığımız netice budur, oyumuz şudur demeyen, saygıyla bekleyen siyasi geleneğe sahibiz.