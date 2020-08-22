Çelik: Gururlanamayanlar, sevinemeyenler var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Doğalgaz keşfine bazılarının sevinmediğini belirtti, "Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ile ilgili paylaşım yaptı.
Türkiye'nin başarısıyla gururlanamayanlar ve sevinemeyenlerin var olduğunu belirten Çelik şunları söyledi:
"Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz.
Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun."
Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2020
Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz.
Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.