Çelik: Gururlanamayanlar, sevinemeyenler var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ile ilgili paylaşım yaptı.

Türkiye'nin başarısıyla gururlanamayanlar ve sevinemeyenlerin var olduğunu belirten Çelik şunları söyledi:

"Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz.

Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun."