Ömer Çelik'ten CHP ile ittifak açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk TV'de gündeme dair soruları yanıtladı. Ömer Çelik son dönemde AK Parti'nin CHP ile ittifak kuracağı söylemlerine cevap verdi.

"CHP ile ittifak kurmayacağız"

Çelik, "CHP'de siyaseti rejim tartışmasına çevirme hastalığı var. CHP ile ittifak kurmayacağız. Biz politikalarımızı sürdüreceğiz, onlar da muhalefet edecekler." dedi.

"Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında şunları söyledi:

Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı. Bunda herhangi bir şekilde değişme söz konusu değil. Türkiye'nin yukarısında savaş var, aşağısında soykırım cinayeti işleniyor Netanyahu tarafından, sol tarafa baktığımızda Yunanistan var. Siyasette hasım olmamak lazım, her birimiz ayrı partilerdeniz ve siyaseti bir rekabet alanı olarak görmemiz lazım. Birbirimizin cenazesine ve düğününe gidemeyecek hale getirmeyelim demiştim. Partilerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti.