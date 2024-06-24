Ömer Çelik: Soykırımla mücadeleye devam edeceğiz

AK Parti'de MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.15 civarında toplandı.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade etti. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladı."

"TERÖRİSTANA GÖZ YUMULMAYACAK"

"Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. YPG/PYD unsunlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilir. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir."

"VERGİ REFORM PAKETİNDE SONA DOĞRU"

"Bugün iki genel başkan yardımcılarımızın sunumu var. Biri ekonomi diğeri insan hakları konusunda. Orta vadeli program kapsamında vergi adaletinin sağlanması için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medya ya da başka yerlere sızan 'şuraya, buraya vergi gelecek' açıklamalar spekülatiftir. Çalışmalar vergide adaletin sağlanması için yapılmaktadır. Son kararı siyasi irade verir. Herhangi bir şekilde resmi olarak açıklanmamış bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim."

"Vergide adalet hedeflenirken enflasyonist sonucun ortaya çıkmaması, üretim, istihdam, ihracat süreçlerinin etkilenmemesi büyük bir hassasiyetle değerlendirilecektir. Ekonomi yönetimimiz son derece net, şeffaf, Türkiye'deki sıkıntıları giderecek dünya tarafından kabul gören program uygulanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği yüksek seviyededir."

"İSRAİL SAVAŞI YAYMAK İSTİYOR"

"Netanyahu yönetimi artık bütün dünyada ister çekimser cümleler kursunlar, bilinen şu; bunlar doğrudan soykırıma imza atan bir yapıdır. En son İsrail hapishanelerinde esirlere yaşatılan vahşet çok vahimdir. Netanyahu ve ekibi artık kendi kişisel ikballerini garantiye almak için bu soykırımı yönetmektedir. Savaşın Lübnan'a sıçratılmaya çalıştığını görüyoruz."

"Bir dünya savaşı çıkarma konusunda niyetlerini belli ediyorlardı. Sunulan barış planlarına Hamas olumlu yaklaşırken Netanyahu tarafı olumlu yaklaşmıyor. Netanyahu'ya söz geçiremeyenler Hamas üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. ABD başta olmak üzere önemli devletlerin Netanyahu üzerinde baskı kurması şarttır."

"Cumhurbaşkanımızın izlediği barış siyasetiyle birlikte biz, soykırımla mücadele etmeye devam edeceğiz."