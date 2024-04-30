Ömer Çelik: "Irak, PKK'yı terör örgütleri listesine almalı"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı, 3 saat sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI



Hiçbir güç Netanyahu hükümetinin soykırımcı politakasını durduramıyor. Batılı ülkelerin bir yandan silah vermesi, bir yandan da Gazze'ye insani yardım göndermesi şeklindeki çifte standartlı gündem onları daha çok cesaretlendiriyor. Küresel vicdan İsrail saldırıları karşısında ayakta. ABD'deki destek eylemlerindeki görüntüler vicdana vurulan ters kelepçedir. Bu eylemler halen üniversite bahçelerinde devam ederken buna karşı polis şiddetinin uygulanması ibretlik bir görüntü ortaya çıkartmaktadır.



Bugün mesele İsrail ve Filistin arasındaki mesele olmaktan çıkmıştır. Bugün mesele insanlığı savunanlar ile soykırım zihniyetini savunanlar arasında bir mücadeledir. Soylırım zihniyetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğiz.



IRAK ZİYARETİNİN YANSIMALARI



İran ve İsrail arasında bir gerilim söz konusu oldu. Bu gerilim sırasında Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti çok önemli olmuştur. Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaret budur. Bütün bölgede kaos ve istikrarsızlık sürerken Kalkınma Yolu Projesi'nin bu ziyarette merkezi konulardan birisi olmasıdır. Projenin hayata geçmesini istemeyen pek çok odak var.



Irak makamlarının PKK'yı yasaklı örgütler listesine almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Irak, PKK'yı terör örgütleri listesine almalı. Sınırlarımıza yönelik saldırılar Irak'tan geldiği zaman BM şartının 51. maddesinin bize verdiği yetkiyle biz de bu terör tehditini bertaraf etmek için müdahale etmek zorunda kalıyoruz.

Kesinlikle bu müdahaleler Irak'ın toprak bütünlüğüne karşı değildir. Buna mecbur olduğumuz için yapıyoruz.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI



Meclis Başkanımızın yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bunlara olumlu yaklaşıyoruz.

Türkiye'de artık parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bilek güreşi şeklinde sunmaktan vazgeçilmelidir. Vatandaş karar vermiştir. Ülkemiz bu sistemle yönetilmektedir. Bu Türkiye'de çok eski bir tartışmadır. Cumhurbaşkanlığı makamı ile başbakanlık arasındaki çelişki askeri ve yargı vesayetini doğuruyor. Anayasa kitapçığı fırlatma hikayesinde Türkiye'nin ödediği ekonomik bedel çok yüksektir. Vatandaşa verilen hak asla geri alınmaz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tüm testlerden geçmiştir. Türkiye'nin çağdaş sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Aksayan yerlerin her zaman düzeltilmesi mümkündür.

"TAM DESTEKLİYORUZ"



Ekonomi yönetimiyle ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Mehmet Şimşek ve ekibine olan desteğimiz tamdır. Politikalarını tam olarak destekliyoruz.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Takvim çalışmaları yapılıyor. Yakında açıklanacak. Kendileri her zaman bizim gündemimizde.

İMAMOĞLU'NUN HAMAS AÇIKLAMASI

Bu açıklamayı yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın terör örgütü olarak nitelendirmesi tamamen yanlıştır.