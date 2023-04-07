Ömer Çelik DSP'ye teşekkür etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’a teşekkür etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a ve değerli parti yöneticilerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini açıkladıkları için teşekkür ederiz. Yüce Meclis’te demokratik sol siyasetin, Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini savunan sesi duyulacak” ifadelerini kullandı.
DSP Genel Başkanı Sn Önder Aksakal’a ve değerli parti yöneticilerine Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan’a desteklerini açıkladıkları— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 7, 2023
İçin teşekkür ederiz.
Yüce Meclis’te demokratik sol siyasetin, Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini savunan sesi duyulacak.
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