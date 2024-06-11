Olympos'ta tatil amaçlı kullanılan bungalov evler yandı!
Antalya'nın ünlü tatil merkezi Olympos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında kül oldu. Ağaç evler, 2007 yılındaki yangında da yanmış ve yeniden inşa edilmişti.
Yazır Mahallesi'nde Olympos Antik Kenti yakınındaki Kadir Karataş'a ait "Kadir'in Ağaç Evleri" adlı turistik işletmedeki bungalov evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.
İşletmedeki bungalov evlerin hasar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yaklaşık 15 yıl önce çıkan yangında da işletme zarar görmüştü.
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