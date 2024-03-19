Yenilenen Olympos Antik Kenti'nin açılışı gerçekleştirildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışı yaptığı Olympos Antik Kenti'nde ne kadar tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı? Yenilenen Olympos Antik Kenti'nin içerisinde neler var? Sizler için derledik...
Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı işlemleri tamamlanan Olympos Antik Kenti'nde, Olympos Karşılama Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Olympos Antik Kenti, yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini bekliyor.
Olympos Antik Kenti nerede?
Olympos Antik Kenti, Antalya’nın Kumluca ilçesinde yer alıyor. Kumluca ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Olympos Antik Kenti, Antik Ören Yeri Olympos-Bey Dağları Milli Parkı'nın içerisindedir.
Ne kadar tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı?
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Olympos Antik Kenti’nde bugün üç katı kadar tarihi eserin toprak altından gün yüzüne çıkarıldığını ve bunun eşi benzeri görülmemiş bir başarı olduğunu belirtti.
Yenilenen Olympos Antik Kenti içerisinde neler var?
Yenilenen Olympos Antik Kenti içerisinde; yeni otopark, karşılama ofisi, jandarma karakolu, hediyelik eşya satış ofisi ve kafeterya bulunuyor.