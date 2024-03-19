Yenilenen Olympos Antik Kenti'nin açılışı gerçekleştirildi

Ne kadar tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı?

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Olympos Antik Kenti’nde bugün üç katı kadar tarihi eserin toprak altından gün yüzüne çıkarıldığını ve bunun eşi benzeri görülmemiş bir başarı olduğunu belirtti.