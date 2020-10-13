Ölümlere neden olan sahte içkiye karşı mücadele hız kesmiyor

AA muhabirinin, derlediği bilgiye göre, son günlerde farklı şehirlerde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyle mücadele devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri, ocaktan bugüne kadar pek çok şehirde düzenledikleri operasyonlarla halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan, son 5 günde de 7 ilde 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sahte içki üretimi ve satışının önüne geçebilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda 155 bin 225 litre sahte içki ele geçirildi. 65 bin 403 şişe ve 12,5 ton sahte içki ile 54 ton metil alkole el konuldu.

Ocak ayının ilk günlerinde Çorum'da yapılan baskın, litre olarak tek seferde en çok sahte içkinin ele geçirildiği operasyon oldu.

Jandarma ekiplerince 10 Ocak'ta kent merkezine bağlı 2 köydeki 2 adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul'da 3 Ekim'de Maltepe, Bağcılar ve Fatih'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda da 9 bin 684 litre sahte içki ele geçirildi.

Ekipler, Maltepe'de bir açık otoparka kurulan çadır içerisinde üretilen yüklü miktarda sahte içkinin, Bağcılar ve Fatih'te nüfus yoğunluğunun fazla bölgelerdeki tekel bayilerinde satıldığını belirledi.

Adana'da 1 Mayıs'ta, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 7 bin 425 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 65 bin 403 şişe sahte içkiye el konuldu.

İzmir'de 29 Eylül'de düzenlenen ve 11 bin 583 şişe sahte içkinin ele geçirildiği faaliyet, şişe olarak tek seferde en büyük miktarın ele geçirildiği operasyon oldu.

Bu operasyonda 50 bin etiket, 15 bin boş şişe, 15 bin kapak ve sahte içki imalatında kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

Sadece İzmir'de yılbaşından bu yana yaklaşık 58 ton sahte içki ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ocak'ta otele düzenlenen operasyonda da 7 bin şişe sahte içki bulundu.

Ayrıca Kırıkkale ve Malatya'da polisin baskın yaptığı depolarda toplam 12,5 ton sahte içki tespit edildi.

İstanbul'da 2 ayrı operasyonda ise sahte içki yapımında kullanılan 54 ton metil alkol ele geçirildi.

Tuzla'daki bir depoya 9 Haziran'da baskın düzenleyen polis, 47 ton metil alkol buldu.

Esenyurt'ta 21 Ocak'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda ise yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirildi.