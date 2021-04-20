Ölüm orucunu kutsayan CHP'li ismin oruç hazımsızlığı

Oda TV'nin haberini alıntılayan CHP'li Barış Yarkadaş futbolcular üzerinden algı yaptı. "Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?" ifadeleriye paylaşımda bulundu. Barış Yarkadaş'ın ve Oda TV'nin İslam'ı hedef almasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta iki takım futbolcuları iftar saatinde yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı. Futbolcuların bu hareketi CHP'li Barış Yarkadaş ve Oda TV'yi rahatsız etti.

Bu fotoğraf karesi vatandaşın takdirini toplarken CHP'li Barış Yarkadaş ve Oda TV'yi rahatsız etti. TFF 1. Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.

ORUÇ AÇAN FUTBOLCULARA ÇİRKİN YAKIŞTIRMA

Futbolcuların oruç açmasını haberleştiren Oda TV, haberi "iftar gösterisi sürüyor" şeklinde servis ederek ibadeti 'şov' olarak gösterdi.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da futbolcular üzerinden İslam'a saldırdı. "bu nedir şimdi? kime gösteriş yapıyorsunuz?" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

SKANDALA TEPKİ YAĞDI

Yarkadaş ve Oda TV'nin İslami vecizelerini yerine getiren futbolculara yönelik tahammülsüzlüğüne çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.