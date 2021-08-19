Ölü hayvanların gömülmeden bekletildiği İBB'ye ait bakımevi, havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntülere kamuoyunun tepkisi sürerken, bakımevinin bulunduğu alan AA ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Pendik'teki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı yakınlarında bir yerde, ölen hayvanların açılan bir çukura atılarak bekletilmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer alınca kamuoyunun tepkisine neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, jandarma ve polis ekipleri de sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine bakımevinin bulunduğu alana gitti. Burada incelemelerde bulunan ekiplerin olayla ilgili tutanak düzenledikleri öğrenildi.

Bu arada, dün olay yerine girmelerine ve görüntü almalarına müsaade edilmeyen habercilere izin verildi. Gömülmeyen ölü hayvanların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından toplumun her kesiminden büyük tepkinin gösterildiği barınakta hayvanların defin alanları, tesisin içindeki soğuk hava depoları gazeteciler tarafından görüntülendi.

- "Kamera görüntülerini inceliyoruz"

Basın mensuplarına açıklama yapan İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Atalık, hayatını kaybeden hayvanların soğuk hava deposunda muhafaza edildiğini ve daha sonra açılan çukurlara dizildikten sonra kireçlenmek suretiyle üzeri toprakla kapatılarak defnedildiğini belirterek, "Basına yansıdığı şekilde hayvanların bekletildiği, koktuğu, çürüdüğü, yakıldığı, etrafa kötü kokusu açıldığı konusundaki iddiaları hem çalışan her bir arkadaşımızla görüşerek hem de kamera görüntülerimizi inceleyerek araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Koku oluyor, sinekler geliyor"

Öte yandan İBB'ye ait hayvan bakımevine birçok ilçeden ölü hayvanların getirildiğini söyleyen Tepeören Mahallesi Muhtarı Hasan Arslan, mahalle sakinlerinin oluşan kokudan dolayı şikayetçi olduğunu belirtti.

Bakımevinden bazı köpeklerin mahalleye salındığını da iddia eden Arslan, "Çocuklarımız okula gidemiyor. Hepimizde hayvan sevgisi var ama zarar veren köpeklerimiz de var. Gerekli yerlere şikayette bulunduk, bulunduğumuz halde bile almıyorlar. Köpekler vatandaşlarımızı ısırıyor, 15 gün müşahede altında tutuluyor. Her tarafta köpek var ama barınakta köpek yok. Villalarda yaşayan vatandaşlar sayesinde bu köpekler aç susuz kalmıyor, onların sayesinde yaşam mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Olay yerinde yüzden fazla ölü hayvan bulunduğunu kaydeden Arslan "Koku haliyle oluyor, sinekler geliyor. Burada bulunan restoranlardan şikayet geldi, açıkta kalmış bir ceset yığını vardı burada." dedi.