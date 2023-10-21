Ölmeden önce 3 kez KADES ile yardım istemiş!

Ankara'da avukat Belen Nesil Coşğun'un tabancayla vurulup hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklanan erkek arkadaşı hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Coşğun'un cep telefonundaki KADES uygulamasına 3 kez basarak yardım istediği belirtildi.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Belen Nesil Coşğun, 15 Haziran'da Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan rezidansta göğsünden tabanca ile vuruldu. Evdeki erkek arkadaşı Mumammet Balcı'nın ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Coşğun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Muhammet Balcı, tutuklandı.

Muhammet Balcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre; Belen Nesil Coşğun ve erkek arkadaşı Muhammet Balcı arasında tartışma çıktı. Coşğun, telefonundaki KADES uygulamasına 3 kez basarak yardım istediği sırada Balcı, ruhsatsız tabancasıyla bir el ateş etti. Balcı, silah sesini duyan apartman sakinlerinin evin kapısına gelmesi üzerine, yaralanan Coşğun'u kucaklayıp, asansör önüne götürdü. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Coşğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'HEMEN 112'Yİ ARADIM'

Muhammet Balcı iddianamedeki ifadesinde, Coşğun ile 2 yıl önce sosyal medyadan tanıştıklarını, telefonla 4-5 ay görüştükten sonra 2022 Şubat ayından itibaren görüşmeye başladıklarını belirtti. Balcı, olay günü saat 08.00 sıralarında Coşğun ile birlikte kaldıkları odada uyandıktan sonra banyoya gittiğini, bir süre sonra yatak odasından silah sesi geldiğini iddia ederek, "Hemen koştuğumda Belen Nesil yatakta sağ tarafta boynu sağ tarafa gelecek şekilde yatıyordu, gözleri açılıp kapanıyordu ve hırıltı geliyordu. Geceliğini açtığımda sol göğsünün göğüs ucu yakınında yarayı gördüm; ancak kan yoktu. Hemen 112'yi aradım, adresi verdim. Daha sonra aşağıdaki güvenliği de aradım. 112 ve güvenlik gelmeyince kendim hastaneye ulaştırmak amacıyla Belen Nesil'i kucakladım ve asansörün oraya kadar götürdüm. O sırada güvenlik geldi. Belen Nesil'in nabzı atıyordu, 112 görevlileri Belen Nesil'e müdahaleye başladı" dedi.

'EVLİYİM VE 1 ÇOCUĞUM VAR'

Muhammet Balcı, Coşğun'un KADES uygulamasına bastığını görmediğini, silah sesini duyar duymaz 112'yi aradığını, Coşğun'u vurmadığını, intihar ettiğini öne sürdü. Balcı, "Ben, Belen Nesil'i çok seviyorum, kendisine kötü söz dahi söylemedim, kendisine karşı silahla saldırmam mümkün değildir. Ayrıca Ankara'da eşim adına savunma sanayi firmamız vardır. Evliyim ve 1 çocuğum vardır. Sabit konut adresim ve iş yeri adresim vardır. İş hayatım ve bakmakla yükümlü olduğum ailem göz önüne alınarak serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nesil Coşğun'un babası Aydın Coşğun da iddianamedeki ifadesinde, kızının hayat dolu biri olduğunu, maddi ve manevi sıkıntısı olmadığını, yeni büro açtığını, intihar etmesi için hiçbir neden olmadığını ifade ederek, şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtti.

BİTİŞİK ATIŞ YAPILMIŞ

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda Nesil Coşğun'un ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmalarından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı belirtildi. İddianamede, Balcı'nın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.