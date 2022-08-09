Olivia Newton John hayatını kaybetti!

"Grease" filmiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton John, 73 yaşında meme kanserine yenik düştü. Ailesi, oyuncunun sosyal medya hesabından, "ailesi ve arkadaşları yanındayken huzulu bir şekilde vefat etti" paylaşımını yaptı.

Olivia Newton John Kimdir?

Şarkıcı ve söz yazarı olan Olivia Newton John 4 kere Grammy ödülüne layık görülmüştü. Altın Küre ödülüne de aday gösterilen bir isimdi. Sanatçı, 1974 Eurovision Şarkı Yarışması'nda da Birleşik Krallık'ı temsil etmiş ve dördüncülük kazanmıştı.

Olivia Newton John, kariyerindeki en büyük başarısını ise, John Travolta ile birlikte oynadığı müzikal 'Grease'in film uyarlamasıyla kazandı.

1992'de meme kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı atlatmasının ardından meme kanseri ile mücadele savunucusu oldu. Avustralya'nın Melbourne kentinde Olivia Newton-John Kanser ve Sağlık Merkezi'ni kurdu.

Daha sonra da meme kanserine defalarca yakalanan John, 5 yıl süren bu son mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu.