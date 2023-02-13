Oliveira'dan Zaniolo yorumu: Tarihi bir transfer

Süper Lig'de topladığı 54 puanla lider olan Galatasaray'da 30 yaşındaki Portekizli Sergio Oliveira önemli açıklamalarda bulundu.

Roma'dan eski teknik direktörü Jose Mourinho ve sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Nicolo Zaniolo hakkında İtalyan basınına konuşan deneyimli orta saha, Galatasaray'ın Avrupa'da büyük takımlara meydan okumak için yatırım yaptığını ifade etti.

Galatasaray'ın Zaniolo transferinin bir parçası olarak Roma ile oynayacağı hazırlık maçı hakkında da görüşleri alınan Oliveira şunları kaydetti:

"Roma'da 6 ay geçirmek benim için mükemmel bir deneyimdi. Ne yazık ki fazla kalamadım. Gelecek yaz bir dostluk maçında Roma ile tekrar karşılaşacağım için mutluluk duyuyorum."

"Mourinho harika bir antrenör"

Roma'da 2020-21 sezonunun ikinci yarısında birlikte çalıştığı Jose Mourinho'yu kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktör olarak niteleyen Oliveira, şöyle devam etti:

"Mourinho benim için bir numara. Hiç böyle bir teknik adam görmemiştim. Benimle aynı zihniyete sahip. Her zaman kazanmak ister ve söylemek istediği şeyi direkt yüzüne söyler. Futbolda estetik değil, sonuçlar önemlidir. O da sonuca bir şekilde gidiyor." diye konuştu.

"Kulüp tarihi bir transfer yaptı"

30 yaşındaki Oliveira, yeni transfer olan ve Roma'dan eski takım arkadaşı olan Zaniolo için de şu sözleri kullandı:

"Zaniolo ile henüz görüşmedim ama Galatasaray'a geleceğini öğrendiğimde hem onun adına hem de takım adına çok mutlu oldum. Galatasaray Zaniolo'yu kadrosuna katarak tarihi bir transfer yaptı. Burada oynayarak kendini yeniden en iyi seviyeye çıkarabilir. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanabilir ve belki de Şampiyonlar Ligi'nde harika bir macera yaşayabiliriz."