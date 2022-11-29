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Oliveira'dan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray’ın Portekizli oyuncusu antrenmanda sakatlık geçirmişti. Futbolcunun sağ ayak bileğindeki dış yan bağlarda yırtık çıktı. Sarı-kırmızılı oyuncunun dönüşünün 30 ile 45 gün arasında olacağı ifade edildi.

Dünya Kupası için lige verilen arada İstanbul’da çalışan Galatasaray’a Sergio Oliveira’dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz gün yaptığı antrenmanda ayak bileği burkulan Portekizli futbolcuda yırtık tespit edildi.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kulübün internet hesabından bir açıklamada bulunan sarı-kırmızılılar, “Futbolcumuz Sergio Oliveira’nın Bahçelievler’de özel bir hastanede çekilen MR’ında, sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” vurgusu yapıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcuda oluşan bağ yırtılmasında takıma dönüşünün en az 1 ay olduğu, bu sürecin 45 günü de bulabileceği ifade edildi.

Bu arada Cim-Bom, hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Topla ısınmayla başlayan idman, 4 grup halinde 4’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından, çift kale maçla sona erdi.

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