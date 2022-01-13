Olimpiyat şampiyonu Yunan sporcu, uğradığı tecavüzü mahkemeye taşıdı
Yunanistan kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinsel istismar davası Atina'da başladı.
Yunanistan'da, 22 yaşındaki yelken şampiyonu kadın sporcu, henüz 11 yaşındayken antrenörü Triandafilos Apostolou tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.
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Şampiyon sporcu, yargıçlara verdiği ifadesinde, yelken antrönörü Apostolou'nun kendisine karşı gösterdiği "yakın ilginin" asıl amacının 11 yaşındaki bir kız çocuğunun anlamasının mümkün olduğunu belirtti.
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Sporcu, 11 yaşında uğradığı bu tecavüzün yarattığı travmaları halen üzerinde taşıdığını belirtti.
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Genç sporcu, neden 12 yıl sonra şikayetçi olmaya karar verdiği yolundaki soruları; tecavüze uğradığını 2020 yılında açıklayan 2004 Olimpiyat şampiyonu Sofia Bekatorou'nun cesaretinden ilham aldığını dile getirerek yanıtladı.
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