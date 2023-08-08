Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye devam ediyor. Peki Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ile Sarı Kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu mücadelesine çıkacak. Rakibi ile en son 2012 yılında karşılaşan ve sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, bu kez Şampiyonlar Ligi grup etaplarına kalabilmek için sahaya çıkacak.
Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, bu akşam Slovenya'nın Ljubljana şehrinde oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Muhtemel 11'ler
OLİMPİJA LJUBLJANA: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Seslar, Doffo, Elsnik, Rui Pedro, Posavec, Nukic
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bakambu
Yorumlar