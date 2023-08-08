Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ile Sarı Kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu mücadelesine çıkacak. Rakibi ile en son 2012 yılında karşılaşan ve sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, bu kez Şampiyonlar Ligi grup etaplarına kalabilmek için sahaya çıkacak.

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, bu akşam Slovenya'nın Ljubljana şehrinde oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler

OLİMPİJA LJUBLJANA: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Seslar, Doffo, Elsnik, Rui Pedro, Posavec, Nukic

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bakambu