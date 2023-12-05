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Öldürülen Filistinli sayısı 16 bini geçti

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 349 artarak 16 bin 248 oldu. Ölenlerin 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadınlardan oluşuyor

Gazze'de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki can kaybının giderek arttığı ve 16 bin 248'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 7 bin 112'sinin çocuk, 4 bin 885'inin ise kadın olduğu ifade edildi.

En az 81 gazeteci öldü

En az 81 gazeteci ve medya çalışanının saldırılarda öldüğü aktarılan açıklamada, aralarında doktorlar ve ilk yardım ekiplerinin de bulunduğu en az 286 sağlık personelinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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