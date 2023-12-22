Öldürdüğü arkadaşını inşaatın önüne atıp kaçtı

Bahçelievler'de, otomobilde bir süre sohbet eden Ramazan Nazlıcan ile Ahmet Sevim arasında tartışma çıktı. Ahmet Sevim'i ensesinden, boğazından ve yüzünden bıçaklayan Ramazan Nazlıcan, Ahmet Sevim'i otomobille bir kaç sokak ilerideki inşaatın önüne atarak kaçtı. Sevim'in cansız bedenini mahalle sakinleri buldu. Kısa sürede yakalanan Ramazan Nazlıcan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Aralık günü, sabah saat 07.30 sıralarında, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilde bir süre sohbet eden Ahmet Sevim ile Ramazan Nazlıcan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ramazan Nazlıcan, bıçakla Ahmet Sevim'i ensesinden, boğazından ve yüzünden bıçakladı. Nazlıcan, olayda kullandığı bıçağı ve Ahmet Sevim'i bir inşaatın önüne bırakarak kaçtı. Sevim'in cansız bedeni mahalle sakinleri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından evinde yakalanan Nazlıcan'ın kıyafetlerini çamaşır makinasına atarak çalıştığı belirlendi. Gözaltına alınan Nazlıcan'ın ifadesinde, Ahmet Sevim'le buluşarak bir konu hakkında tartıştıklarını daha sonra Ahmet Sevim'e ait olan bıçakla olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra Sevim'i ve olayda kullandığı bıçağı bir inşaatın önüne atarak kaçtığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazlıcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HASTANEYE GİTMEYE ÇALIŞMIŞ AMA BURAYA KADAR GELİP VEFAT EDİYOR"

Mahalle sakini İbrahim Erdem "Duyduğuma göre 8. Sokakta oluyor bu olay. Alkollülermiş, arabanın içinde biraz tartışmışlar, daha sonrasında bıçakla galiba boğazına vurmuş. Arabadan yaralı olarak inerken hastaneye yetişmeye çalışmış ama giderken de buraya kadar gelip yığılıp vefat ediyor" dedi.