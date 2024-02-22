Öldüğü sanılan kadın morga götürülürken canlandı!

Guatemala'da yaşanan bir olay 'yok artık' dedirtti.

Ülkenin başkentinde bulunan San Juan de Dios Hastanesi'ne kaldırılan ve ismi açıklanmayan genç bir kadına doktorlar yaklaşık 30 dakika boyunca müdahale etti. Fakat genç kadın yaşamını yitirdi.

Öldüğünü duyurmuşlardı

Doktorlar, "şiddetli yetersiz beslenme" belirtileri gösteren genç kadının daha önce çok sayıda nöbet geçirdiğini ve beyin felci yaşadığını açıkladı. Genç kadının solunum ve beyin aktivitesi de bulunmayınca öldüğünü duyurdular.

Morga kaldırılan kadın, dakikalar sonra hareket etti ve protokole uygun olarak acil servise geri gönderildi. Bu durum hastane çalışanlarını panikletirken, morg çalışanları kadının hayatta olduğunu göstermek için ceset torbası içindeki kadını sedye ile hastanede gezdirdi.

Sağlık personelleri hastayı hayata döndürmek için büyük çaba sarf ederken genç kadın hayatını kaybetti.