Olaylı evlilik resmen bitti! Icardi ile ayrıldılar

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara resmen boşandı. Vanity Fair Italy'ye açıklamalarda bulunan Wanda Nara, boşanma belgesini imzaladığını belirtti.

Wanda Nara ve Mauro Icardi resmen ayrıldılar. Çift ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurdu.

Mauro Icardi ise bu gelişmenin ardından Wanda Nara için 'Kendini dünyaya rezil ediyor' ifadelerini kullanmıştı.

Vanity Fair Italy'de Wanda Nara ve Icardi için şu ifadeler yer aldı;

"Altı yıllık evliliklerinde, model ve sunucu Wanda Nara ile eski Inter kaptanı Mauro Icardi, insanları kendileri hakkında konuşturmaktan asla vazgeçmediler. İlk üç çocuğunun babası ve eski takım arkadaşı Maxi Lopez'den boşandıktan kısa bir süre sonra nişanlanınca bir skandala yol açtılar. Doğrudan doğumhaneden tweet attıkları iki kızının fotoğraflarıyla hassasiyet uyandırdılar. Fakat geçtiğimiz yıl Icardi bir otelde başka bir kadınla yakalandı. Nara her şeyi sosyal medyada halka açıkladı ve herkesin söz hakkına sahip olduğunu hissettiği uzun bir karşılıklı suçlama ve çirkinlik aşaması başladı."

"Boşanma evraklarında son durum ne?" sorusuna Nara, "Ayrılığı imzaladık. Mauro istemedi ve bu çok zordu çünkü onu hala çok seviyorum. Ama işler yolunda gitmiyordu, evde ağır bir hava vardı ve bir ara ona "duralım" dedim. Sonra Arjantin'e gittim." şeklinde cevap verdi.