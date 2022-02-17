Olacak O Kadar'ın yıldızı Ahmet Çevik yıllar sonra ortaya çıktı
Bir döneme damga vuran 'Olacak O Kadar' programında birçok tiplemeyle karşımıza çıkan Ahmet Çevik, yıllar sonra ortaya çıktı.
Bir dönemlerin ekran klasiği Olacak O Kadar programında birçok tiplemeyle karşımıza çıkan Ahmet Çevik, yıllar sonra ortaya çıktı.
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2018 yılında geçirdiği kaza sonrası tat ve koku alma duyularını kaybeden 49 yaşındaki Çevik, tiyatro hayatına devam ederken bir yandan da YouTuberlık yapıyor.
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Servet Uzun'un haberine göre; Olacak O Kadar programında Özer Usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, 2018 yılında düşerek tat ve koku alma duyularını kaybetmiş ve burnunda da kalıcı hasar bırakmıştı.
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Bu olayın ardından bir süre tiyatro sahnesinden uzaklaşan 49 yaşındaki Çevik'in son görüntüsü ve tiyatrodan farklı olarak yaptığı iş de ortaya çıktı.
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