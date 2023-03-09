Okyanuslarda 171 trilyon parça plastik yüzüyor!

BBC'nin haberine göre, okyanuslardaki plastik kirliliğine ilişkin araştırma yapan bir grup bilim insanı, 1979'dan bu yana toplanan atıkların kayıtlarını analiz etti.

Bu analizde okyanuslardaki plastik atıkların sayısına ilişkin tahmini sonuç elde etmek için kayıtlar matematiksel bir modele eklendi.

Buna göre, dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan okyanuslarda tahmini 171 trilyondan fazla plastik parça bulunuyor.

Bilim insanları, okyanuslardaki plastik yoğunluğuna ilişkin önlem alınmadığı takdirde 2040'a kadar atıkların neredeyse 3 kat artabileceği uyarısı yaptı.

Araştırmanın bulguları, PLOS ONE bilim dergisinde yayımlandı.