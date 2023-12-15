Okuyan'ın ailesi: "Haberler gerçeği yansıtmıyor"

Eski devlet bakanı Yaşar Okuyan'ın tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nde iç kanama geçirdiği için entübe edildiğini eşi Ülkü Okuyan açıklamıştı. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, vefat ettiğine ilişkin paylaşıma ailesinden tepki geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, “Devlet eski bakanı, kıymetli dostum Yaşar Okuyan’ın vefatını derin üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim” dedi.

Bu paylaşımın ardından çeşitli haber sitelerinde vefat haberlerine tepki gösteren eşi Ülkü Okuyan ve kızları aynı şekilde sosyal medya üzerinden durumunda bir değişiklik olmadığını belirterek şunları açıkladılar:

“Yaşar Okuyan'ın sağlığı ile ilgili aktarılmakta olan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böylesine hassas bir süreçte bilgi teyidi alınmaksızın yapılan her haber, biz ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaralamaktadır.

Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu stabil olmakla beraber bu durum konusunda güncel bilgi yalnızca ailesi tarafından paylaşılacaktır. Konu ile ilgili herkesi hassasiyete davet ederiz.”