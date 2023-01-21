Okulun televizyonunu çaldılar!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Narlıca Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'ndan 2 LCD televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin U.E.Ş. ve M.D. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, çaldıkları televizyonlarla adreslerinde yakalandı.

U.E.Ş. ve M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan televizyonlar kurum görevlilerine teslim edildi.