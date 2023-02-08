Okulun fırınında depremzedeler için günlük 15 bin ekmek üretiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında oluşturulan "fırın atölyesi"nde okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri ve öğretmenleri depremin ardından günlük ekmek üretimine başladı.

Gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen günlük 15 bin ekmek, Eskişehir Valiliği koordinesinde kara yolu ve hava yoluyla deprem bölgelerine gönderiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapasiteyi günlük yaklaşık 100 bin ekmeği çıkartıp, depremzedelere göndermek için çalışmalara başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Depremin ardından yüreklere düşen acıyı eğitim camiası olarak paylaştıklarını belirten Töre, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için hareket ediyoruz. İlk aşamada deprem bölgesindeki su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Çocuklar için kışlık giysiler gönderiyoruz. Battaniye ve yorgan gönderiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından topladığımız yardım malzemelerini içeren 11 tır, deprem bölgesine hareket etti. Depremzedelerin yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz."

Töre, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 2 gündür roll ekmek ürettiklerini dile getirdi.



Ekmeklerin, Valiliğin himayelerinde AFAD'ın koordinatörlüğünde ihtiyaç duyulan illere ulaştırıldığını aktaran Töre, "Deprem bölgesindeki kentlerimiz için şimdilik günlük 15 bin ekmek üretiyoruz. Kapasitemizi 60 bine kadar çıkartacağız. Hazırlıklara başladık, bir hafta içinde kapasiteyi artıracağız. Hedefimiz günlük 100 bin ekmek üretip, depremzedelerimizle buluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

"2 günde 30 bin roll ekmeği teslim ettik"

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İrem Çakır da İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin talimatıyla 24 saat esasıyla 2 vardiya çalışarak roll ekmek ürettiklerini bildirdi.

Depremin meydana geldiği gün bölgeye kumanya gönderdiklerini anlatan Çakır, "2 günde 30 bin roll ekmeği teslim ettik. Depremzedeler için elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Gıda Teknolojileri Alanı öğrencilerinden Nadir Bor ise elinden geldiğince üretime destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.