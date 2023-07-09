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Okulların açılacağı tarih belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. MEB takvimle birlikte okulların açılış tarihini paylaştı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. MEB takvimle birlikte okulların açılış tarihini paylaştı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

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