Okulların açılacağı tarih belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. MEB takvimle birlikte okulların açılış tarihini paylaştı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi



🔔 İlk ders zili, 11 Eylül’de çalacak.



📌 İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.



🔔 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.



🏫Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere… pic.twitter.com/klve8zTtOl — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 9, 2023