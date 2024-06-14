Okullarda karne heyecanı!

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

5 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise bugün sona erecek ve çalacak son zilin ardından, 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Ayrıca bu yıl ilk kez ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak.

9. SINIFLARDA SINIFTA KALMA TELAŞI

Bu yıl yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.

Eğitim öğretim yılının başında yapılan yönetmelik değişikliği ile liselerde sınıfta kalma geri getirildi. Buna göre, 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapacak. Devamsızlık hakkını aşanlar da sınıf tekrarına bırakılacak. Yeni uygulamalar nedeniyle, bu yıl sınıfta kalan öğrenci sayılarında artış bekleniyor. Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı da 70'e çıkarıldı.

ÜCRETSIZ YAZ OKULLARI AÇILIYOR

MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak.

Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmayacak.

Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.