Okullar bütün yaz açık olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge Programı'nda okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını duyurmuştu. Şimdi 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen kapanış zilinin çalması için 2 Temmuz'u bekleyecek. Her ne kadar kapanış zili 2 Temmuz'da çalacak olsa da Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir program üzerinde çalışıyor.

OKULLAR BÜTÜN YAZ AÇIK OLACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Okullarından bir yıl uzak olan milyonlarca öğrencinin akademik eksiğinin kalmaması için 2 Temmuz sonrası "gönüllü okul" programı hazırlanıyor. Bu program uzaktan eğitim sürecinde olan eksiklerin giderilmesi için "takviye programı" niteliğinde olacak. Buna göre tüm sınıf düzeylerinde eksikliklere bakılacak. Özellikle bir yıllık eğitim programında bir üst sınıfa geçerken bazı derslerden öğrenilmesi gereken konu ve kazanımları yeterince alamayan öğrencileri kapsayacak. Ya tüm derslerden ya da belli derslerden öğrenciler okula çağrılacak. Burada yine "gönüllülük" esası olacak. Ama eğitimciler, bir yıl boyunca okul yüzü görmeyen milyonlarca öğrencinin bu derslere katılımının yüksek olacağı düşüncesinde.

ÖĞRETMENLERE EK ÜCRET

Öğretmenlere de isteğe bağlı çalışma planı yapılacak. Gönüllü olarak çalışmak isteyen öğretmenlere bu çalışmanın karşılığında ayrıca ücret ödenecek. Gönüllü okul uygulaması büyük ihtimalle yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimini 2 Temmuz'a kadar uzattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı gibi ders zili sona erdiğinde karneler de verilecek. Sınavlar daha erken de yapılsa, öğrenciler hangi sınıfta olursa olsun 2 Temmuz'da karnelerine kavuşacak. 2 Temmuz'a kadar olan süreçte müfredat biraz daha yavaşlatılarak, eksik kalan bölümler ve varsa takviye programı uygulanacak. Eğitimciler müfredattaki açığın kapatılması için bunun bir fırsat olduğu görüşünde. 2 Temmuz'a kadar öğrenciler yine velilerin onayı ile istemezlerse yüz yüze eğitime katılmayacak.

SEMİNER TARİHİ

Geçtiğimiz yıllarda öğretmenler ders zili sona erdiğinde iki haftalık seminer programına girerlerdi. Bu yıl da 21 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar öğretmenler seminerde olacaktı. Takvimin uzaması nedeniyle bu seminerlerin de ağustos sonunda yapılması planlanıyor.

EĞİTİM TAKVİMİ

31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.

16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.

25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)

2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.

8 Mart: Liselerde yüz yüze sınavlar başladı.

6 Haziran: Liselere Geçiş Sınavı.

26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT).

27 Haziran: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

2 Temmuz: Okulların kapanış tarihi.

2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul.

YENİ EĞİTİM YILI AĞUSTOSTA BAŞLAYABİLİR

Okullarda yeni takvim yakında açıklanacak. Bu eğitim-öğretim yılı 31 Ağustos'ta başlamıştı. Bir sonraki yılın ders zilinin de 31 Ağustos günü başlama ihtimali üzerinde çalışılıyor.