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Okullar açıldı, trafik çilesi başladı

İstanbul ve Ankara'da ara tatilin ardından okulların açıldığı ilk günde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk saat 08.00 itibarıyla yüzde 65'e ulaştı.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı.

Haftanın ilk iş günü de olması sebebiyle ana yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Servis araçlarının da katılmasıyla trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

Ankara'da da durum aynı

Başkent Ankara'da da okulların açılması trafik yoğunluğunu arttırdı. Özellikle Eskişehir Yolu ve Konya Yolu'nda trafik durma noktasına geldi.

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