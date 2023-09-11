Okullar açıldı, İstanbul'da trafik felç oldu!

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı.

Okulların açılmasıyla birlikte özellikle İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğu yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkan veliler ve işe yetişme telaşındaki sürücüler İstanbul ve Ankara'da trafiği adeta kilitledi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı. Ankara'da da özellikle Eskişehir ve Konya Yolu'nda trafik durma noktasına geldi.