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Okul müdürü ile oğlu, tartıştıkları yaşlı çifti darbetti

Mersin'de lise müdürü İsmet T. (43) ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Baba ile oğlu, yaşlı çifti darbetti. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Toroslar ilçesinde meydana geldi.

Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste yolculuk yapan ve lise müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T., kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamadığı belirtilen böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında önce Ahmet Oğuz T. ardından da baba İsmet T., çifte saldırdı. R.P.'nin üzerine çıkan İsmet T., onu darbetti. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

İsmet T. tutuklandı

Görüntüleri ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun, darbedilen çiftin şikayeti üzerine, aynı gün gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından da İsmet T.'nin tutuklandığı, oğlunun ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

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