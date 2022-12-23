Oktay'dan EYT açıklaması! Yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vatandaş Buluşması” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Oktay, 'Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız.' dedi.