Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü!

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, görüşmede iki ülke arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Mirziyoyev, parlamentolar arası işbirliği gruplarının kurulması ve bununla ilgili yol haritalarının geliştirilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Oktay da Özbekistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye halkının selam ve tebriklerini Mirziyoyev’e iletti.

Fuat Oktay, Mirziyoyev’in ülke halkının refahını artırmayı ve ülkenin uluslararası prestijini güçlendirmeyi amaçlayan yapıcı politikasını takdir ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti.

İki ülke parlamentoları arası ilişkilerin geliştirilmesi ve en üst düzeyde alınan kararların uygulanmasında parlamento kontrolünün güçlendirilmesi ile ilgili meselelerin gözden geçirildiği görüşmede, ayrıca iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi ve karşılıklı uçak seferleri sayısının arttırılması, önemli yatırım projelerinin teşvik edilmesi, ortak kültürel ve insani etkinliklerin düzenlenmesi gibi meseleler de ele alındı.