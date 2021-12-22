Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden flaş detaylar ortaya çıktı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yedinci sezonun ilk bölümünün ekrana geleceği gün yayından kaldırıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Reis' karakterine hayat veren yıldız oyuncu Oktay Kaynarca da yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. İşte, o projeden detaylar...
Oktay Kaynarca'nın Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturacağı yeni dizisiyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin aniden yayından kaldırılmasının ardından Oktay Kaynarca’nın yeni projesi merak konusu olmuştu.
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Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener’den bağımsız hareket etme kararı alan Oktay Kaynarca, yine atv için eylül ayı için çok iddialı bir dizi hazırlıyor.
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Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturacağı dizi, çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikayesini buluşturacak.
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