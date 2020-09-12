Oktay Kaynarca yerli silahları denedi

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle gönüllerde taht kuran Oktay Kanyarca şimdilerde Atv ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor ve sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Oktay Kaynarca Makine Kimya Enstitüsü’nü ziyaret ederek, yeni silahları denedi ve sosyal medya hesabından bir poligon videosu paylaştı. Kaynarca, Türk savunma sanayinin son yıllardaki atılımından etkilendi ve MKE’de yaptığı ziyaretten de kısa bir video paylaştı.

Oynadığı dizilerde rolü gereği elinden silah düşmeyen Oktay Kaynarca’nın Türkiye’nin bir başarısının reklamını yapması da oldukça anlamlıydı.

Oktay Kaynarca'nın bu paylaşımının altına binlerce hayranı Süleyman Çakır ile ilgili yorumlar yaptı.

Bir hayranı "Gözümüzde hemen çakır canlandı" yorumunda bulunurken başka bir takipçisi "İstanbulun sefiri Süleyman Çakır" ifadesine yer verdi.