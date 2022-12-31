Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu gördü!
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Kaynarca bir milyonluk soruyu açtırarak hedefine ulaştı.
ATV'de sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de 'Yılbaşı özel' bölümünde Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca yarıştı.
1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI VE TARİHE GEÇTİ
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, üstün bir performans sergileyecerek bir milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak tarihe geçti.
1 MİLYONLUK SORU
Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma’da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
Doğru cevapta emin olamayan Kaynarca yarışmadan çekilerek kazandığı 400 bin TL'yi çocuk esirgeme kurumuna bağışladı.
Cevap 15 Ekim 1582.
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