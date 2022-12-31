Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu gördü!

ATV'de sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de 'Yılbaşı özel' bölümünde Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca yarıştı.

1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI VE TARİHE GEÇTİ

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, üstün bir performans sergileyecerek bir milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak tarihe geçti.

1 MİLYONLUK SORU

Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma’da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

Doğru cevapta emin olamayan Kaynarca yarışmadan çekilerek kazandığı 400 bin TL'yi çocuk esirgeme kurumuna bağışladı.

Cevap 15 Ekim 1582.