Oktay Kaynarca EDHO setindeki dehşet anlarını anlattı

Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setini basan bir grup zorba, kadın çalışanlara saldırdı. Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde oldukları iddia edilen kişilerce sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin 50 suç kaydı çıktı. Saldırganlar, tutuklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşananlarla ilgili “Sabahlara kadar özveri, inanç ve sevgiyle işlerini yapmaya çalışan gencecik ekip arkadaşlarıma ne içtikleri belli olmayan iğrenç suç makinesi bir grup tarafından alenen taciz, meskene tecavüz ve cinsel istismar suçu işlenmiştir. Bu kişilerin daha önce işledikleri suçları da göz önünde bulundurarak gereken en ağır yaptırımların uygulanmasını temenni ediyorum.” dedi.

Otelde set çalışanlarını taciz etmeye çalışan sapıkların görüntüleri ortaya çıktı!



🔹Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görevli 3 kadın çalışanın otel odasında sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Çıkan kavga sonrası 3 kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/AAlDnFNj6g — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 30, 2020

Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setini basan bir grup zorba, kadın çalışanlara saldırdı. Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde oldukları iddia edilen kişilerce sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Olay, Zümrütevler Mahallesi Başöğretmen Caddesi'ndeki bir otelde 29 Kasım'da yaşandı. İddialara göre; otelin kafe bölümünde yapılacak çekimler için set hazırlığını tamamlayan kadın çalışanlar G.S., B.Ç. ve B.A., kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları sırada yan odadaki kişilerce önce sözlü hakarete uğradı.

ALKOLLÜ VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE

Söz konusu kişilerin alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde olduğunu düşünen kadınlar, duruma aldırış etmeden kendi odalarına geçti. Kadınların odasına bir süre sonra ünlü dizi oyuncuları da geldi. Yan odadaki saldırganlar, oyuncuları görünce fotoğraf çektirme bahanesiyle odaya girdi. Sözde fotoğraf çektirmek isteyen grup ile çalışanlar arasında çok geçmeden sözlü tartışma başladı ve otelin özel güvenlik çalışanları durumu yatıştırmaya çalıştı. Şüpheliler, oyuncuların aşağıya inmesiyle birlikte set çalışanlarına saldırdı. Yaşananların ardından olay yerine giden Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri saldırganları gözaltına aldı. G.S. polise verdiği ifadede, şüphelilerin yaklaşık olarak 7-8 kişi olduklarını ve kendilerine saldırmak için otel odasının kapısını kırmaya çalıştıklarını anlattı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşındaki A.Y.'nin; 16'sı evden hırsızlık ve bir tanesi ise 18 yaşından küçük bir kişiye 'cinsel istismarda bulunmak' başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 36 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki diğer şüphelinin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' başta olmak üzere çeşitli suçlardan ötürü 9 suç kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Üçüncü şüpheli B.K.'nın ise 'Kasten yaralama, tehdit, taciz ve uyuşturucu' suçlarından dolayı 5 suç kaydının bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler, emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'birden fazla kişiyle birlikte nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

OTEL CAMINDAN YARDIM ÇIĞLIĞI

Kadın çalışanlardan B.Ç. ve B.A.'nın odanın kapısını kapatmasının ardından saldırganlar bu kez de odanın kapısını kırıp içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine G.S. cama çıkıp yardım çığlığı atmaya başladı. G.S.'nin çığlığını duyan set arkadaşları yukarı çıkarak şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı.

SALDIRGANLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşındaki A.Y.'nin 16'sı evden hırsızlık ve 18 yaşından küçük bir kişiye cinsel istismarda bulunmak başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 36 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki diğer şüphelinin ise uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan ötürü 9 sabıka kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Üçüncü şüpheli B.K.'nın (18) ise kasten yaralama, tehdit, taciz ve uyuşturucu suçlarından dolayı 5 kaydının bulunduğu ifade edildi.

"EN AĞIR YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşananlarla ilgili "Sabahlara kadar özveri, inanç ve sevgiyle işlerini yapmaya çalışan gencecik ekip arkadaşlarıma ne içtikleri belli olmayan iğrenç suç makinesi bir grup tarafından alenen taciz, meskene tecavüz ve cinsel istismar suçu işlenmiştir. Bu kişilerin daha önce işledikleri suçları da göz önünde bulundurarak gereken en ağır yaptırımların uygulanmasını temenni ediyorum." dedi.