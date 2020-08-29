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Oktay: AB'nin diyalog çağrısı yaparken başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olmasını "samimiyetsizlik" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir."

 

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