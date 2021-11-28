Okinawalıların uzun yaşam sırrı karbonhidrat mı?
Dünyanın en uzun yaşayan insanları Okinawalıların sırrı karbonhidrat mı?
İnsanlar yüzyıllardır "gençlik iksirini" bulmak için uğraşıyor. Son dönemlerde araştırmalar Japonya'nın Okinawa adası üzerinde yoğunlaştı.
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Zira bu adanın sakinleri dünyada en uzun ve sağlıklı ömür sürenlerin başında geliyor. Peki ama nasıl? Nedir bu sır?
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Araştırmalar, 10:1 oranında karbonhidrat ve protein içeren bir diyetin vücudu yaşlanmanın etkilerinden koruyabileceğini gösteren verilere dikkat çekiyor.
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Japonya’nın Okinawa adasındaki her 100 bin kişinin 68'i 100 yaşını aşkın. Bu oran ABD'dekinin üç katı. Okinawalıların 100 yaşına ulaşma şansı Japonya'nın diğer bölgelerinde yaşayanlara kıyasla da yüzde 40 daha fazla.
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