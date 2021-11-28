Okinawalıların uzun yaşam sırrı karbonhidrat mı?

Japonya’nın Okinawa adasındaki her 100 bin kişinin 68'i 100 yaşını aşkın. Bu oran ABD'dekinin üç katı. Okinawalıların 100 yaşına ulaşma şansı Japonya'nın diğer bölgelerinde yaşayanlara kıyasla da yüzde 40 daha fazla.