Okay Yokuşlu'nun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Okay Yokuşlu transferle ilgili kararını verdi. Celta Vigo'dan ayrılma kararı alan A Milli yıldız, İspanya'da kalacak.

Marca'nın haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu Getafe'nin yolunu tutuyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve sözleşmede zorunlu satın alma şartının yer alacağı kaydedildi.

Celta Vigo ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya La Liga'da 8 maçta forma giydi.