Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Okan Buruk, başarılı bir sezonun ardından şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara da taşıyan Okan Buruk için sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçtiği ve başarılı hocanın maaşına iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, 20 milyon TL alan Okan Buruk ile 33 milyon TL maaş konusunda anlaşma sağladı.

49 yaşındaki teknik adama bonuslarla birlikte 50 milyon TL'ye ulaşan rakam ödeneceği vurgulandı.