Okan Buruk'un hayran olduğu yerli isim belli oldu!

Galatasaray devre arasında en az 3 transfer yapmayı planlıyor. Ndombele'nin yerine 6 numara, Angelino'nun yerine sol bek ve kanatlardan birine takviye yapılması hedefleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un kanat transferi için bu sezon Bundesliga'da başarılı bir performans ortaya koyan Eren Dinkçi'yi istediği ifade edildi.

Werder Bremen'den kiralık olarak Heidenheim'a giden 21 yaşındaki genç yıldız, 5 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi. Adı geçtiğimiz dönemlerde İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve İnter ile de anılan futbolcu, takımının en golcü 3 futbolcusundan biri konumunda yer alıyor.

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ve bu sezon Heidenheim forması giyen yıldız isim için devre arası teklif yapılacak. Eren'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında.