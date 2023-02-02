Okan Buruk'tan maç sonu açıklamaları!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2’lik skorla kazandı.

Karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, “Ümraniye çok iyi bir takım, oynadıkları oyunla puanları orantısız. Ligin son sıra takımı ama stratejik olarak iyi bir takım. Ofansif anlamda daha iyi. İlk yarının genelinde net pozisyonlar verdik. Bizim takımımız için defansif anlamda hayal kırıklığı oldu. İlk yarı bize yakışmayan hatalar yaptık. Daha fazla skorun olduğu bir ilk yarı çıkabilirdi. 2’nci yarı pozisyon vermedik diyebilirim. Top genel olarak bizde kaldı. Kazandığımız için sevinçliyiz ama bugünle beraber ders çıkardığımız noktalar oldu” diye konuştu.

"Kaan Ayhan'ı uzun vadeli düşünüyoruz"

Takıma yeni katılan Kaan Ayhan ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

“Kaan Ayhan için ise şunları söyleyebilirim. Kaan çok iyi bir oyuncu. Aynı zamanda milli takım oyuncusu. Kaan Ayhan’ı kısa vadeli değil, uzun yıllar için aldık. Farklı pozisyonlarda düşünüyoruz ama ilk düşüncemiz stoper oynaması.” diye konuştu.

"Kırdığımız rekorlar Galatasaray için"

Dün akşamki galibiyet ile bir rekora daha imza atan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk konuyla ilgili olarak bu rekorun takımın başarısı olduğunu söyleyerek, “Bu benim rekorum değil. Biz bu rekorları Galatasaray camiası için kırıyoruz. Ben takımın başındaki teknik adamım. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah biz olacağız. En büyük rekor o bizim için. Hafta hafta maç kazanmamız, rakiplerle arayı açmamız ve rakamlara takılmadan hep kazanmamız lazım. Aslında bu motivasyonu hem ben hem de oyuncularım yaşıyor. Çok iyi şekilde gidiyoruz. İnşallah böyle de devam eder. Her maça hazırlanmak zor. İyi oynadığımız maçlar var fakat her maç aynı konsantrasyon olmuyor. Bugün özellikle ne oynayacaklarını biliyorduk. Uzun top, geçiş oyunu, savunmada çakılı bekleyen rakip bu şekilde analiz etmiştik. Bugün bazı noktalarda gafil avlandık. Eksiklerimiz gördük. Topun arkasına geçilmesi bazen bizim için de sıkıntı olabiliyor.” yorumlarında bulundu.

"Sol bek transferini rafa kaldırdık"

Ara transfer sezonunda sol bek pozisyonuna herhangi bir hamle yapmayacaklarını söyleyen Buruk, "Sol bek için düşüncemiz oldu Türk olarak fakat Kazımcan iyileşti. Sonrasında Dubois iyi performans gösteriyor. Böyle durumdayken biz sol bek transferini rafa kaldırdık. Kaan Ayhan transferi ile savuma düşüncemizi koruduk. Bu bölgeyle ilgili transfer yapmayacağız gibi görünüyor. Ama dediğim gibi transfer işleri değişebiliyor.” diyerek sözlerini noktaladı.