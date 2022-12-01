Okan Buruk'tan açıklamalar!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Okan Buruk, "Milli takıma giden oyuncuların sakat dönmesi bizim en büyük korkumuz. Oliveira'da ve Mauro'da sakatlık var. Mauro'nun durumu bugün belli olacak. Rashica ile Boey antrenmanda çarpışmıştı, Rashica'nın da ağrıları devam ediyor." diye konuştu.

Ocak ayında yapılabilecek transferler hakkında da konuşan Okan Buruk, "Hazırlıklar yapılıyor. İlk transferimiz kendi içimizdeki oyuncular. Kadromuz çok geniş. Transferler öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig maçları bize daha net bir görüntü sağlayacak ama dediğim gibi önceliğimiz elimizdeki oyuncuları kullanmak. Transfer komitemizle birlikte en iyi şekilde hazırlanıp kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Futbolculara gelen bir teklif olmadığını söyleyen Buruk, "Çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Benim bildiğim kadarıyla hiçbir oyuncumuza net ve resmi bir teklif gelmedi ama transfer sezonu açıldığı zaman tabii ki teklifler gelebilir. Bizden de bazı teklifler gidebilir." dedi.

Türk oyunculara da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Yunus'un ve Kerem'in maaşlarına iyileştirme yapılması konusunda görüşmeler devam ediyor. Türk oyuncular bizim için çok değerli, çok önemli. Oyuncularımızı hem maddi hem manevi hem de mental anlamda mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar da Galatasaray'a ait oyuncular ve takım için her şeyi yapabilecek oyuncular." diyerek sözlerini noktaladı. Galatasaray'ın antrenmanı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor.